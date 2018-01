CHOC - Toujours blessé, Raphaël doit partir

Raphaël de retour du médecin a une mauvaise nouvelle à annoncer aux cœurs brisés. Après l’accident de la table cassée et 14 points sutures, il doit pour l’instant quitter la villa bien que le jeune homme « espère revenir » très vite. Sa blessure ne cicatrise pas aussi bien que prévue à la villa, Raphaël doit se reposer et rester allongé s’il veut avoir une chance de poursuivre l’aventure et son coaching. Vivian, qui considère Raph comme son frère, s’effondre en larmes. Raphaël le rassure, il ne va pas mourir et ils pourront se revoir bientôt. Mais Vivian est inconsolable après son départ, heureusement que Julien et Antonin sont toujours là pour redonner le sourire « CALMOS, Il va pas en prison donc tranquille ! » Extrait de l’épisode 32 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 23 janvier 2018 à 19h sur NT1.