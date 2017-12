CHOC - Fanny sur le départ...

Lucie demande aux deux groupes de se réunir suite au clash entre Fanny et Vivian. Lucie laisse Fanny s’exprimer et là ni une ni une, la jeune femme annonce son départ immédiat. L’aventure a à peine démarré qu’un candidat s’en va déjà… Elle explique aux autres que pour son bien et le leur aussi, il vaut mieux qu’elle quitte la villa, ne pouvant vivre en colocation avec son ex, Vivian. Fanny ne veut pas « gâcher leur coaching » et pense au bien-être de tous, même effondrée… Il faut dire que leurs retrouvailles ont été explosives, on peut déjà imaginer la suite de l’aventure entre eux… Vivian est sous le choc, il accuse le coup et regrette son comportement, la larme à l’œil ! Lucie est du même avis que Fanny, l’ex couple ne pourra pas cohabiter en paix ni réussir leur coaching ensemble, du moins pour le moment… Les garçons, en particulier son pote Raphaël, remettent les idées au clair à Vivian alias jean qui rit jean qui pleurs, en larmes après l’annonce de Fanny. Les filles, elles, sont toutes chagrinées et raccompagnent toutes la jeune fille vers la sortie… Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.