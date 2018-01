CHOC - Vivian quitte Alma 😱

Alma a rencontrĂ© Manue et Antonin pour « un test parental ». Malheureusement le test a Ă©chouĂ© et Vivian a ouvert les yeux, il ne souhaite pas aller plus loin avec la jolie brune. Comme un homme, un vrai, il va retrouver Alma pour lui annoncer. C’est avec tact, douceur et en toute sincĂ©ritĂ© qu’il la quitte, il fait vraiment les choses bien mais pour Alma, « trĂšs Ă©nervĂ© », Vivian reste « influençable » et passe Ă cĂŽtĂ© de quelque chose
 Vivian rejoint les cƓurs brisĂ©s pour leur annoncer et finit par avouer sa RÉELLE problĂ©matique, il n’arrive pas Ă oublier le coup de foudre qu’il a eu pour Nathalie et cherche Ă retrouver ça chez toutes ses prĂ©tendantes. Il ne reste plus qu’à l’annoncer Ă Lucie
 Extrait de l’épisode 30 de la Villa des CƓurs BrisĂ©s diffusĂ© vendredi 19 janvier 2018 Ă 19h sur NT1.