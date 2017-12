CHOC – Yamina découvre la lettre de départ de Quentin

Quentin a annoncé son départ à toute la villa sauf à Yamina qui était partie en date à l’extérieur. Il décide de partir avant son retour mais lui rédige une lettre d’au revoir. Yamina et Maéva reviennent enfin de leur sortie. Tous les habitants de la villa sont réunis au salon pour lui annoncer la nouvelle. Yamina est choquée et n’y croit pas. Dans sa chambre, une lettre l’attend. C’est très émue que la jeune femme lit les derniers mots de Quentin. Des mots qui la touche et la ramène un peu dans ses travers. Mais elle se fait une raison, leur relation est bel et bien terminée. Extrait de l’épisode 6 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 18 décembre 2017 sur NT1.