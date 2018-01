CHOC - Yamina EXCLUE de La Villa

Lucie, choquée par ce qu’elle vient d’apprendre par Raphael, veut entendre ce que Yamina a à dire pour sa défense. La jeune femme justifie qu’il ne s’agissait que d’une toute petite claque dans la nuque « bruyante » mais pas intense. Elle pensait rigoler avec Raph sans aucune violence ou mauvaise intention mais le jeune homme ne l’a pas vu de la même manière et c’est bien là tout le problème. Yamina explique que tout ça s’est passé très vite et qu’elle ne s’attendait pas à ce que les choses prennent tant d’ampleur. Lucie la comprend et entend bien tout ce qu’elle lui dit, mais les règles sont les règles. Elle ne peut pas laisser passer ce geste malgré qu’il ne soit pas mal intentionné. C’est le CHOC Yamina doit quitter DÉFINITIVEMENT et IMMÉDIATEMENT l’aventure et les cœurs brisés… Extrait de l’épisode 25 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 12 janvier 2018 à 19h sur NT1.