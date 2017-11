Christophe Beaugrand HALLUCINE devant l’épisode 1 de La Villa

En avant-première et en exclusivité l’animateur de Secret Story découvre le premier épisode de La Villa des Cœurs brisés Saison 3. On a filmé pour vous ses réactions et ça vaut le détour ! Christophe se marre et imite même les candidats. Candidats déjà connus du grand public et du présentateur, il est content de les retrouver mais ne se gêne pas pour se moquer… En toute intimité, Christophe interagit, commente les premiers clashs, les premiers coups de cœur, comme s’il y était ! Carrément, Il danse et s’ambiance avec eux… On n’a qu’une envie voir la suite et découvrir l’épisode en intégralité. Alors rendez-vous le 7 décembre à 23H sur NT1 pour le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés Saison 3 !