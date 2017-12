CIAO - "Il a le béguin BB" mais Beverly le quitte

Beverly vient de recevoir un sms de la part de son prétendant, Michael, avec qui elle est restée en froid depuis la dernière soirée des cœurs brisés. Beverly, toujours à l’écoute des conseils de son ami Raphaël, veut quand même se faire son propres avis et revoir Michael histoire d’être sûre. A peine Michael arrivé, ils s’isolent tous les deux pour discuter. Mais dans la Villa les curieux ne sont jamais très loin… Après quelques minutes de conversation Beverly sait qu’elle ne veut pas aller plus loin avec lui. Problème, Michael ne l’entend pas comme ça et au plus la jeune femme le repousse, au plus il insiste… Elle ne sait plus quoi dire pour lui faire comprendre qu’elle ne veut plus le revoir ! Extrait de l’épisode 9 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 21 décembre à 19h sur NT1.