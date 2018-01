CLASH ⚡ Beverly a le « C** entre deux chaises »

Sortis profités d’une après-midi tyrolienne le groupe de cœurs brisés n’a pas de chance… Dans le lot ils doivent se coltiner Beverly Vivian et Vincent le triangle amoureux de la villa. Même dans un cadre de rêve ils arrivent encore à se disputer et à faire parler d’eux. Vincent reproche à Beverly de dépasser « les limites », le garçon la laisse « respirer » et tranquille sans souci mais pour lui Beverly tire trop sur la corde… Vivian rétorque qu’il l’avait prévenu à son entrée à la Villa et Beverly tient évidemment le même discours. Vivian en rajoute, il se justifie en disant que malgré qu’il ait vu Beverly toute nue « ça m’a rien fait »… Reste à savoir s’il s’agissait là d’un bon argument à soulever… Extrait de l’épisode 35 de la villa des cœurs brisés diffusé vendredi 18 janvier à 19h sur NT1.