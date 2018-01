CLASH – Beverly, trop fouineuse, pousse à bout Florent

Tout le monde le sait dans la villa, Beverly est madame fouineuse. Elle veut tout savoir sur tout le monde. Alors qu’elle embête Gabano pour avoir des informations sur la soirée tentation de la veille, celui-ci lui écrase un œuf sur la tête ! Mais Beverly n’a pas dit son dernier mot et va enquêter du côté de Vivian. Le jeune homme ne dit rien et Beverly prend la mouche. Elle commence à s’énerver et hausse le ton à la table du petit déjeuner. C’en est trop pour Florent qui voulait manger dans le calme. C’est le CLASH et Florent préfère quitter la table… Extrait de l’épisode 19 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 4 janvier 2018 à 19h sur NT1.