CLASH 🔥 Entre Maeva et Julien « Y A D’LA JOIE ! »

Maeva et Julien discute ENFIN de leur dispute de la veille. Julien est déçu du comportement de sa belle, mĂȘme si les photos prises avec les prĂ©tendants n’étaient qu’une blague, il ne comprend pas en quoi c’est drĂŽle. C’est sa fiertĂ© qui parle et qui, surtout, en a pris un coup. TrĂšs vexĂ© il campe sur ses positions et Maeva aussi. Elle ne cesse de lui dire que ce n’était qu’une simple blague et qu’il n’y avait rien de mal. La discussion dĂ©gĂ©nĂšre et Julien menace carrĂ©ment Maeva de se venger et de « faire pire ». C’est une conversation de sourd qui « sert Ă rien », ils dĂ©cident donc de rejoindre les autres Ă la piscine, tout en continuant leur rĂšglement de compte en public cette fois ! Maeva lui reproche ses dĂ©rapages passĂ©s, et lui lui reproche encore et toujours cette blague « trĂšs adulte ! » NadĂšge finit par intervenir pour dĂ©fendre ses copines (Maeva et StĂ©phanie), alors qu’Antonin prĂ©fĂšre tourner ça Ă l’ironie. Extrait de l’épisode 31 de la Villa des CƓurs BrisĂ©s diffusĂ© le lundi 22 janvier 2018 Ă 19h sur NT1.