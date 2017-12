CLASH – FILLES vs GARCONS

Florent vient d’annoncer à Stéphanie qu’il avait craqué avec Eva. De retour au salon, il annonce son dérapage aux autres habitants. Lorsque Stéphanie et Maéva arrivent, Vivian commence à prendre la défense de Florent. Pour lui, Florent et Stéphanie ne sont pas en couple donc Flo peut faire ce qu’il veut. Sauf que cet argument ne plait pas du tout à la belge qui tacle Vivian et Julien au passage : « Je ne cours pas sur plusieurs tableaux à la fin… n’est-ce pas Julien ? ». Julien se sent attaquer et le ton monte ensuite avec Maéva ! C’est le CLASH entre filles et garçons ! Extrait de l’épisode 12 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 26 décembre 2017 sur NT1.