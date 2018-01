CLASH - Nadège CASSE un verre 😱

Après avoir craqué en pleine remise des bracelets, Nadège vient chercher du réconfort auprès de Julien. Gabano, présent sur la terrasse, ne comprend pas son comportement « ça pleure, ça rigole, ça pleure », et ne se cache pas de lui faire savoir. Nadège part au quart de tour quand Gabano la juge fausse devant tout le monde « j’ai l’impression c’est tout fake ». La jolie blonde est blessé de voir que son ex lui « jette la pierre » face aux autres. Elle monte sur ses grands chevaux, s’emporte, et dans son excès de colère brise un verre… Gabano ne supporte plus son attitude de « victime ». Enfaite il ne supporte plus Nadège tout court, « les filles comme ça c’est tout ce que je déteste ! » Extrait de l’épisode 28 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé mercredi 17 janvier 2018 à 19h sur NT1.