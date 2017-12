CLASH - Nadège : « Je vais toujours vers les mauvais garçons »

Nadège, qui espionnait au loin la soirée tentation en compagnie de Beverly et Yamina, décide d’aller carrément la rejoindre. Après avoir vu Gabano se rapprocher d’une prétendante, elle ne peut plus rester cacher. Gabano n’a pas FAUTÉ, Nadège ne peut pas rester trop longtemps fâchée contre lui. Mais c’était sans compter sur Vivian qui remet de l’huile sur le feu en invitant la prétendante à les rejoindre pendant leur conversation privée… Et sur le geste de Gabano qui la rattrape par le bras quand elle s’en va… Sous les yeux de Nadège évidemment sinon c’est pas drôle ! C’est la goutte d’eau qui fait déborder la Suisse et c’est en pleurs qu’elle part s’isoler et tout remettre en question sur la plage. Extrait de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 15 décembre à 19h sur NT1.