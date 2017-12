CLASH - Nadège VS Vivian le faux méchant

Après que Vivian est poussé Gabano a trompé Nadège, celui-ci est pris de remords… Forcément voir son amie pleurer plus ou moins à cause de lui ça pousse au regret… Il tente d’expliquer à la jolie blonde qu’il a fait ça pour son bien, pour lui prouver que Gabano n’était pas un mec pour elle, « j’avais juste envie que t’ouvres les yeux. » Plein de bonnes intentions, ils tentent et retentent de se justifier auprès de ce qu’il appelle « son amie » mais Nadège ne veut rien entendre. Pourtant difficile à ignorer, Vivian est EN BOUCLE ! Nadège le fuit, mais il la suit, elle veut simplement être seule et qu’il la laisse mais il n’a pas l’air de comprendre… Extrait de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 15 décembre à 19h sur NT1.