CLASH ROUND 1 ⚡ Tressia VS Beverly « Je ne dirai RIEN »

Vivian et Beverly viennent trouver Tressia, isolée dans sa chambre, pour comprendre les raisons de sa colère envers eux après son procès. Tressia est déçue du comportement de Beverly « sa collègue de chambre » et ne s’attendait pas à un tel affichage public. Vexée et gênée par la situation, elle ne comprend pas pourquoi ils en ont fait tout un plat surtout pour faite autant de peine à Stéphanie. Beverly tente de lui faire comprendre qu’elle la protégeait malgré tout mais qu’elle ne comprend pas non plus pourquoi elle ne dit pas la vérité. « Je ne dirai RIEN et Flo dira RIEN et c’est comme ça » conclut Tressia qui avoue en interview qu’elle « n’ose pas assumer »… Extrait de l’épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 25 janvier 2018 à 19h sur NT1.