CLASH ROUND 2 ⚡ Tressia VS Stéphanie, « elle me fait PITIÉ »

Stéphanie est toujours sous le choc. Elle n’en revient pas que Tressia ait pu avoir une aventure avec Florent alors qu’ils étaient ensemble et que les deux jeunes femmes sont copines et vivent sous le même toit. Dormant dans la chambre de Tressia, Beverly revient sur ce qu’elle a pu entendre… Stéphanie se dit « déçue » par Florent, et quelques minutes après c’est Tressia qui demande à lui parler. Steph ne compte pas se disputer avec elle « j’vais pas me battre pour un connard comme ça » ! Elle et Tressia s’isolent et cette dernière tente tant bien que mal de justifier son acte. Stéphanie peut comprendre qu’elle ait « craqué », seulement elle ne digère pas le fait que Tressia soit venue jouer les hypocrites à la conseiller et l’écouter parler de son couple… Extrait de l’épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 25 janvier 2018 à 19h sur NT1.