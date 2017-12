CLASH - Stephanie VS les garçons : « t’es une gamine ! »

Yamina est toujours en larmes après la révélation de Stéphanie. Triste et déçue par Quentin elle remet tout en question, même leur relation passée. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi elle se met dans un état pareil, alors que pour lui il n’y a pas de raison. Vivian prend la défense de Quentin et ne comprend pas pourquoi la belge retourne tout le monde contre lui. Stéphanie sur la défensive ne se laisse pas faire et ça vire vite au CLASH… En deux temps trois mouvements la soirée paradisiaque des cœurs brisés se transforme en enfer, et apparemment les tensions sont loin d’être apaisées… Florent tente de prendre la blonde à part et de la calmer, ou alors de s’en rapprocher… Il perd pas le nord le petit ! Extrait de La Villa des Cœurs Brisés saison 3 diffusé mardi 12 décembre sur NT1.