CLASH ⚡ « Tremblement de terre » entre Vincent et Vivian

A peine réveillés que les problèmes font leur entrée dans la villa. Florent fait remarquer à la table du petit déjeuner que Vivian n’a pas dormi avec lui la nuit dernière. Très vite il avoue avoir dormi avec Beverly mais en toute amitié. Vincent « s’en fout » apparemment et les cœurs brisés en rigolent un peu. Une fois le dos tourné, Vivian et Beverly se jettent dans les bras l’un de l’autre, se font plein de bisous et sont trop contents de se retrouver. Antonin pense à tout et les filme discrètement pour le montrer évidemment à Vincent. Stéphanie, qui assiste à tout ça, pense que Beverly n’est pas elle-même avec Vincent et qu’elle se force. « Vous parlez à ma place », la jeune fille veut encore se laisser du temps avec Vincent et apprendre à mieux le connaitre, seulement elle risque de ne plus avoir trop le temps. Après avoir vu la vidéo, Vincent pète un câble, soutenu par les garçons qui lui conseillent de « se faire respecter »… Extrait de l’épisode 36 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le Lundi 29 janvier à 19h sur NT1.