CLASH – Vivan pousse à bout Beverly

Depuis le départ de Rémi, deux clans se sont formés dans la villa. D’un côté, les filles qui trouvent que Cassandre n’est pas sincère et qu’elle est venue à la villa pour vivre l’aventure et non pour Rémi. De l’autre, les garçons qui trouvent que les filles sont jalouses de Cassandre. Le ton monte entre les deux clans. Beverly ne se laisse pas faire et rentre dans l’arène au nom de toutes les filles. Vivian leader des garçons, ne fait qu’attiser la situation et pousser à bout Beverly. Extrait de l’épisode 14 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 28 décembre 2017 sur NT1.