CLASH ⚡ Vivian et Jazz se HURLENT dessus

Jazz a à peine franchit la porte de la Villa que le nom de Vivian lui arrive aux oreilles. Le jeune homme a bassiné tout le monde de bon matin en apprenant sa venue. Il n’apprécie pas Jazz et ça on l’a bien compris mais les cœurs brisés ne savent pas trop pourquoi. Beverly prévient directement Jazz et celle-ci trouve la situation bien comique. Avant l’aventure, Vivian lui aurait envoyé des SMS pour lui dire « qu’il serait trop content » qu’elle vienne... Les filles n’étaient pas évidemment pas au courant, « il est remonté on dirait que t’as tué sa mère ! » Jazz accuse Vivian d’être faux cul et quand les deux tombent nez à nez dans la villa il vaut mieux ne pas être là… Entre les deux la conversation dégénère très rapidement et c’est le gros gros CLASH… Extrait de l’épisode 29 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé jeudi 18 janvier 2018 à 19h sur NT1.