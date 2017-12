CLASH – Vivian VS Beverly, ça chauffe après le départ de Lucie !

A peine Lucie partie, Vivian élève de nouveau la voix et balance son bracelet noir à Beverly. Il la traite de faux-cul et l’accuse de s’être moquée du physique de Déborah, sa prétendante. Vivian sort de ses gonds et c’est le CLASH entre les deux amis ! Vivian : « Tu te prends pour qui ? Pour une star ? Tu crois que tu es belle ! ». Beverly se défend en disant qu’elle n’a jamais critiqué Déborah. Mais Vivian ne veut rien entendre. Une réconciliation est-elle possible ? Extrait de l’épisode 13 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 27 décembre 2017 sur NT1.