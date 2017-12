CLASH VIVIAN VS FANNY : La guerre des ex est déclarée

Vivian doit se présenter à Lucie et aux autres habitants de la Villa mais petit souci, son ex Fanny se trouve dans le même groupe que lui. Le jeune homme a donc dû se mal à se livrer, Lucie le pousse et Vivian se retrouve face au mur, il n’a pas le choix. Il commence enfin à se dévoiler et confie qu’il est célibataire depuis 214 jours et qu’il n’arrive plus à trouver l’amour, depuis son histoire avec Nathalie (SS8, La villa des cœurs brisés 2), sauf que Fanny, elle ça l’agace. Vivian s’en aperçoit et se referme tout de suite. Fanny rigole, et là c’est le drame… ou plutôt LE CLASH ! Insultes, cris, propos virulents envers Fanny, Vivian craque et c’est la goutte de trop. La jeune femme se défend et lui tient tête tandis que les autres habitants tentent de calmer l’excessif Vivian…Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.