CLASH – Vivian Vs Nadège : "Ta relation je lui pisse dessus !"

C’est la grosse ambiance à la villa. Nadège vient de rompre avec Gabano et sèche à peine ses larmes. Elle annonce aux autres habitants de la villa que leur relation est bien terminée et essaye de faire bonne figure. Vivian est surpris et choqué par l’annonce. Nadège, blessée et à cran, part au quart de tour et lui lance : « Fais pas comme si tu t’intéressais à ma vie » et « j’ai pas très envie de te parler, on est pas proche toi et moi, donc je vais pas faire semblant de te parler ». La tension monte entre les deux cœurs brisés. Vivian n’aime pas qu’on l’envoie chier ! Il rétorque à Nadège : « ta relation je lui pisse dessus ». C’est tendu… Extrait de l’épisode 16 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 1er janvier 2018 sur NT1.