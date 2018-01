CLASH : Yamina seule contre tous

Entre Gabano et Jesseka c’est le LOVE ! Mais quand le chat n’est pas là les souris dansent, et l’absence de Nadège arrange bien les deux. Raphaël décide de pimenter tout ça en proposant aux autres de voter pour ou non l’intégration de la belle canadienne dans la Villa. Malgré une majorité, Yamina ne trouve pas ça très respectueux d’effectuer ce vote sans le reste du groupe. Evidemment Raphael rassemble les troupes et Yamina se retrouve seule à voter contre. « T’es relou quand même », elle tient tête et se fait quand même entendre au point de se disputer avec Raph. Et puis comme les absents ont toujours torts, Nadège aura la surprise de trouver la copine de son ex à son retour d’Anguilla… Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.