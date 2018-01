CLASH : Yamina vs Raphaël - la blague qui tourne au drame

Entre Yamina et Raphaël, rien ne va plus. Les blagues du début ne font plus rire. En rentrant de soirée, c'est une violente dispute qui éclate entre les deux colocataires. Raphaël fait croire à Yamina qu'il va dire à Nadège qu'elle a voté pour que Jesseka passe la nuit dans la villa. Pour Yamina, c'est la bague de trop. Ce passe alors l'inimaginable... Découvrez les raisons du clash dès demain à 19h dans l'épisode 25 de la Villa des coeurs brisés ! Les conséquences des actes de Yamina seront terribles... Extrait de l’épisode 24 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 11 janvier 2018 à 19h sur NT1.