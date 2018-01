COACHING A L’AVEUGLE - Fanny RENIFLE ses prétendants

C’est le deuxième coaching de Fanny, le premier depuis qu’elle a réintégré la villa et Lucie place la barre très haut ! Fanny perdue entre les filles et les garçons n’aura que SON NEZ pour l’aider durant l’exercice. Les yeux bandés, elle va rencontrer trois prétendants dont elle ignore l’identité et va devoir en sélectionner deux sur un seul critère : son odeur corporelle. Ni parfum ni déo pour nos prétendants, seulement leur odeur personnelle et c’est au creux du coude qu’elle est plus forte. Fanny se sent un peu ridicule face à la situation et ne cesse de rigoler tout en se prêtant quand même à fond à l’exercice … Extrait de l’épisode 30 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 19 janvier 2018 à 19h sur NT1.