Coaching de groupe : le cercle des cœurs brisés

Pour ce coaching de groupe, Lucie demande à Gabano, Nadège, Rémi, Florent, Fanny et Maéva de la suivre sur la place pour un exercice bien particulier. Le but des coachings de groupe : décompresser, apprendre à se soutenir et à se faire confiance les uns les autres. Pour trouver l’amour, il faut savoir compter sur les bonnes personnes. Aujourd’hui, les six cœurs brisés vont devoir tous tenir dans un petit cercle. Le but de l’exercice : travailler la coordination, l’esprit d’équipe pour trouver la solution et le soutien mutuel. Alors, vont-ils y arriver ? Regardez ! Extrait de l’épisode 11 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 25 décembre 2017 sur NT1.