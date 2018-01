Coaching de l’enfer : Tressia se fait shooter

Tressia a une problématique compliquée « je déteste mon physique ». Pour l’aider à reprendre confiance en elle son premier coaching se transforme en séance shooting dans un décor de rêve. Lucie et Fanny, présente pour la soutenir, rassurent et complimentent Tressia en panique devant l’objectif. N’ayant pas confiance en elle, la jolie blonde est pressée de voir le résultat ou du moins quelques photos déjà prises mais elle ne peut pas. Tant pis, elle prend sur elle et continue le shooting jusqu’à ce que le photographe lui demande de retirer son paréo et de n’être plus qu’en maillot… Extrait de l’épisode 25 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 12 janvier 2018 à 19h sur NT1.