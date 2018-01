Coaching de Maeva : cette dernière relation qui l’a détruite

Il est temps pour Maeva d’être coachée par Lucie. La love coach va essayer d’aider la jeune femme à surmonter sa problématique : « ma dernière relation m’a détruite ». Dans un premier temps, Lucie veut comprendre et demande à Maeva de lui raconter toutes les étapes de sa dernière histoire d’amour. Maeva se livre à cœur ouvert. Elle a connu son ex dans une autre émission de télé-réalité et ils se sont mis ensemble très rapidement. C’était une relation passionnelle et fusionnelle. Malheureusement, cette histoire a vite dégénéré au fil du temps, entre jalousie extrême et insultes violentes. Mais Maeva retournait toujours dans ses bras par amour. Le couple a fini par se séparer et maintenant, la jeune femme essaye de tourner la page et de retrouver l’amour. Extrait de l’épisode 16 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 1er janvier 2018 sur NT1.