Coaching SUR MESURE - Florent face à ses démons 😈

Le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas la journée de Florent ! Après toutes ses révélations sur son histoire avec Tressia et il est pourtant l’heure de son coaching ! Lucie lui a réservé un exercice qui tombe à pic sans lui dévoiler tout de suite de quoi il s’agit. Elle lui propose de le vivre pour le savoir… Florent rencontre une première fille, une seconde arrive, puis une troisième. Toutes sont intéressées par le garçon et lui posent un tas de questions sauf que lui se contente seulement d’y répondre. Il ne se montre pas très curieux à leurs sujets et lorsque Lucie revient pour clôturer l’exercice elle pose une question fatale à Flo : « comment elles s’appellent ces jeunes femmes ? » Florent est incapable de se souvenir d’un seul prénom… Le moins qu’on puisse dire c’est que ce n’est pas une réussite ! Extrait de l’épisode 34 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 25 janvier 2018 à 19h sur NT1.