Coaching - Nadège se retrouve mère de famille

Nadège, déjà coachée la vielle, se voit proposer un drôle d’exercice de « projection et d’expérimentation » par Lucie. La jeune femme s’attendait à avoir un chiot mais s’est finalement un poupon en plastique qu’il lui est destiné. Accompagné de Tarik, père et mari pour le coaching, elle devra s’occuper de ce faux bébé au mieux. Bonne surprise pour Nadège qui découvre un nouveau prétendant assez mignon et qui se prête volontiers au jeu. Lucie veut lui faire comprendre à travers ce jeu de rôle qu’elle peut s’imaginer avoir une famille unie, qui s’aime et qu’elle est tout à fait capable d’apporter de l’amour maternel à un enfant, malgré son choix de ne jamais en avoir… Extrait de l’épisode 32 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 23 janvier 2018 à 19h sur NT1.