Coaching : Raphaël et Lucie s’envoient en l’air !

C’est enfin le moment tant redouté par Raphaël qui arrive. Lucie l’emmène pour son premier coaching personnalisé. La love coach lui annonce qu’il va devoir affronter sa plus grande peur : le vide ! En effet, Raphaël va faire du parachute ascensionnel. Et il ne sera pas seul car Lucie va l’accompagner et, elle aussi, va affronter son vertige. Lucie a compris qu’il fallait faire des efforts pour gagner la confiance du jeune homme qui a du mal à s’ouvrir. Extrait de l’épisode 23 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 10 janvier 2018 sur NT1.