Complicité retrouvée pour Nadège et Gabano ?

Nadège, Gabano, Julien, Soledad, Rémi et Cassandre partent tous ensemble pour une sortie en jetski. C’est l’occasion pour Gabano de retrouver une complicité avec son amie Nadège depuis leur aventure tonitruante. Nadège souhaite absolument conduire le scooter de mer ! Gabano est bien obligé d’accepter, à contre cœur, pour faire plaisir à la jeune femme. Mais attention... un accident est vite arrivé ! Gabano préfère reprendre le volant pour plus de sécurité… et parce que c’est l’HOMME qui conduit… Nadège a quand même apprécié ce rapprochement collé-serré sur le jetski. Extrait de l’épisode 8 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mercredi 20 décembre 2017 à 19h sur NT1.