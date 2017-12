Les confessions de Julien : "Ma grand-mère, ma mère et ma sœur sont les femmes de ma vie"

Le grand malade va enfin pouvoir être coaché ! Lucie a décidé qu’il était temps de consacrer du temps à Julien. Va-t-il enfin se révéler ? Dès le début du coaching, Julien avoue à Lucie en avoir marre de faire du mal aux femmes, qu’il est trop égoïste et qu’il éprouve du plaisir à draguer les filles tout le temps, c’est à la fois une envie et un besoin. C’est un garçon sensible qui se révèle face à Lucie. Il lui avoue que sa grand-mère, sa mère et sa sœur sont les trois femmes de sa vie et qu’il voudrait les rendre fières. Extrait de l’épisode 15 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 29 décembre 2017 sur NT1.