CONFESSIONS - Raphaël se livre sur son ex relation...

Depuis le début de l’émission, Raphaël est le cœur brisé qui se dévoile le moins. Il l’a dit à Lucy dès le premier jour : il n’a pas envie de faire d’effort, ni de rencontrer des filles. Ce soir, Vivian et Beverly ont préparé une soirée sincérité. Raphaël, Gabano, Vivian, Fanny, Yamina et Beverly vont tous devoir répondre à différentes questions le plus sincèrement possible. Gabano dit à Raphaël qu’il est le cœur brisé qui l’a le plus déçu car il ne se confie pas assez sur ses problèmes et qu’il reste dans son coin. A la surprise générale, Raphaël avoue qu’il n’a pas envie de se livrer aujourd’hui car il n’a pas assez confiance. Mais quand Vivian lui demande la chose la plus folle qu’il ait faite par amour, Raphaël se livre sur sa dernière relation amoureuse qui l’a beaucoup changé. Extrait de l’épisode 16 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 1er janvier 2018 sur NT1.