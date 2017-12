CONFRONTATION – Fanny dit TOUT à Cassandre

Fanny et Beverly veulent confronter Cassandre. La prétendante a rejoint la ville depuis quelques jours grâce à l’accord unanime des cœurs brisés .Mais une chose cloche dans la relation Rémi / Cassandre, et Fanny veut en avoir le cœur net ! « Cassandre, je ne l’ai jamais sentie en fait » confie Fanny. Elle pense que Cassandre n’est pas du tout sincère et qu’elle aurait même des vues sur plusieurs garçons de la villa ! Lors de la confrontation, Cassandre avoue que sa relation avec Rémi ressemble plus à de l’amitié qu’à un réel coup de fondre… Extrait de l’épisode 12 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 26 décembre 2017 sur NT1.