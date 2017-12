Débrief entre filles : Beverly en pleine hésitation

Beverly débrief avec ses copines de son premier rendez-vous avec son prétendant Michael. Elle n’a pas accroché tout de suite et hésite à le revoir. Les filles lui conseillent de tenter le coup et de voir ce que ça donne. Ni une ni deux, Beverly les écoute et décide de prendre son courage à deux mains en lui en voyant un message. Impatiente, elle attend une réponse presque instantanée de la part de Michael, qui ne tarde pas à lui proposer un déjeuner. Se pose maintenant LA question de la tenue de Beverly « en bombe » ou non ?! Les filles lui conseillent de se la jouer cool, mais va-t-elle réussir à les écouter ? Réponse dans le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, diffusé lundi 11 décembre sur NT1.