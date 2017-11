Découvrez sans plus tarder les nouveautés qui attendent nos Coeurs Brisés !

Cette saison dans la Villa des nouveautés attendent les Cœurs Brisés. Lucie Mariotti, la Love Coach, compte bien aider les candidats à retrouver l’amour et les difficultés vont se corser pour nos 13 Cœurs Brisés. Cette année les bracelets noirs font leur entrée… Les saisons passées Lucie offrait à ses bons élèves des bracelets de couleur pour les récompenser de leur coaching réussi. Seulement il n’y avait pas de malus pour les plus feignants. Alors pour cette troisième saison, Lucie sanctionnera d’un bracelet noir les plus mauvais élève des coachings. Les places dans la chambre d’ami seront également restreintes cette année. Seules trois places peuvent être réservées aux prétendants des Cœurs brisés. Et attention, les places sont chères. Tous les habitants devront valider à la majorité cette invitation pour faire intégrer le ou la prétendante. Une autre nouveauté cette saison : Les soirées tentations ! Et ça promet … Des coachings de groupe seront aussi au programme, pour Lucie « l’union fait la force ». Alors a-t-elle raison ou non ? Découvrez-le sur NT1 dès le jeudi 7 décembre dans la Villa des Cœurs Brisés saison 3 !