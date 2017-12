Demande spéciale pour Lucie : Stéphanie refuse d’avoir des prétendants

Stéphanie fait partie du premier groupe qui démarre le coaching avec Lucie, la love coach. Stressée et angoissée à l’idée de se livrer, la jeune belge préfère prendre Lucie à part pour lui faire une demande particulière… Elle commence à peine à parler que les larmes montent. Stéphanie redoute les dates et ne se sent pas prête en avoir avant d’avoir résolu sa propre problématique : « j'ai besoin de me reconstruire ». Elle demande donc à Lucie d’attendre un peu avant de rencontrer des prétendants. La belle blonde sort d’une rupture difficile avec le père de son petit garçon et n’arrive toujours pas à avaler la pilule. Elle préfère donc se consacre à elle avant d’envisager une possible histoire avec quelqu’un. Lucie, très compréhensive, répond évidemment à la positive à sa requête. Extrait de l’épisode de lancement de La Villa des cœurs brisés Saison 3, diffusé le jeudi 3 décembre à 23h sur NT1.