DÉPART - JAZZ émue « Mission accomplie »

Il est l’heure pour Jazz de laisser les cœurs brisé se débrouiller seuls. Venus en tant qu’invitée pour leur transmettre son expérience vécue en Saison 2, Jazz, et Laurent son fiancé, doivent leur dire au revoir. Elle tient à leur laisser un petit mot à chacun, après quelques jours passés avec la jeune femme s’est attachée à tous les habitants, même Vivian ! Après un accueil en fanfare et un CLASH à peine Jazz installée, les deux ne sont finalement pas rancuniers et s’apprécient mutuellement. A voir la réaction des cœurs brisés, Jazz a apporté un « passage bénéfique » aux cœurs brisés et tous semblent vraiment attristés par son départ… Et c’est les larmes aux yeux que Jazz, pour la seconde fois, quitte, en couple, la Villa… Extrait de l’épisode 32 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 23 janvier 2018 à 19h sur NT1.