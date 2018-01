Dernière phase coaching : Maeva doit ENTERRER son ex

Lucie convoque Maeva pour continuer son coaching. Elle lui demande d’apporter des objets appartenant à son ex. Maeva regroupe un t-shirt, des photos et une lettre qu’elle ne lui a jamais donné. Sur la plage, Lucie explique à Maeva qu’elle va devoir mettre tous ces objets dans un coffre, creuser un trou dans le sable et l’enterrer. Maeva est déconcertée. Elle tient encore beaucoup à ces souvenirs et n’est pas prête à les enterrer définitivement. La love coach lui répète qu’elle ne lui demanderait pas de faire ça si elle n’en était pas capable. Maeva va-t-elle aller au bout de son coaching ? Extrait de l’épisode 19 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le jeudi 4 janvier 2018 à 19h sur NT1.