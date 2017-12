DOUBLE BISOU - Yamina et Maeva embrassent leurs prétendants

C’est la soirée tentation des filles ce soir et, comme son nom l’indique, les filles vont être tentées ! Maéva et Yamina ont invité leur prétendant respectif : Kevin et Luc. Pendant la soirée, les corps se rapprochent, les mains se touchent… et Yamina ne résiste pas longtemps au charme de Luc. C’est le premier BISOU du couple naissant ! Ils finissent la soirée enlacés l’un contre l’autre. Maéva hésite à faire de même avec Kevin. La soirée va bientôt se terminer… Prise dans l’euphorie de la soirée, Maéva saute le pas et embrasse son prétendant à son tour ! Extrait de l’épisode 11 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 25 décembre 2017 sur NT1.