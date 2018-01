DOUBLE JEU : Nadège, la fausse mature

De retour d’Anguilla, Nadège passe du paradis à l’enfer ! Elle découvre très vite que la prétendante de Gabano, Jesseka est bel et bien là. Heureusement Gabano prend les devants et décide de la prendre à part pour tout lui expliquer dès son arrivée. Nadège apprécie le geste et n’a pas d’autres choix que de garder la tête haute et d’accepter avec le sourire. Gabano ne s’attendait pas à une réaction si mature de sa part. De mieux en mieux, elle prend la parole devant tout le monde pour apaiser les choses et souhaiter carrément du bonheur à son ex et sa nouvelle copine. Nadège, le changement c’est maintenant… OU PRESQUE ! Extrait de l’épisode 25 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le vendredi 12 janvier 2018 à 19h sur NT1.