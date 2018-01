DRÔLE - Il faut sauver le soldat Beverly

L’accident de la veille embête bien Beverly, soucieuse pour Raphaël, OU PAS, elle n’a pas pu voir son prétendant, la soirée tentation annulée… Elle décide donc d’écrire à Vincent pour le voir l’après-midi même et demande conseils à ses copines. Et heureusement d’ailleurs ! « Je commence à faire des conneries, je suis en mode Nadège » dit-elle sans honte face à Nadège. Elle sent qu’elle est un peu trop emballée par cette histoire et a besoin qu’on calme un peu ses ardeurs. Stéphanie et Nadège, ses copines ou plutôt « ses assistances », prennent les choses en main, du moins son portable, pour rédiger le texto à sa place et forcément l’occasion de lui faire une blague est trop belle… Extrait de l’épisode 27 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 16 janvier 2018 à 19h sur NT1.