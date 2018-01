DRÔLE, Julien et Maeva choquent les cœurs brisés

Julien, parti en date de rêve avec Maeva pour 24 heures, est déjà de retour dans la Villa ! Les habitants ne comprennent pas pourquoi. Julien saute sur l’occasion pour leur faire croire que Maeva l’a mis à la porte après avoir trouvé des messages douteux sur son téléphone… « SURPRISE », Maeva est juste derrière e les filles se jettent sur elle, contente de la retrouver et que julien leur ai menti. Une fois la blague passée, les scoops vont bon train ! Entre Stéphanie qui a embrassé Florian le soir même et Julien et Maeva qui ne tiennent pas leur langue sur leur secret du baiser… C’est tout AMOUR pour une Villa de Cœurs Brisés… Extrait de l’épisode 22 de La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mardi 9 janvier sur NT1.