DRÔLE - Luc : Le prince charmant devenu crapaud

Yamina a retrouvé son prétendant Luc en date avec Maeva et Kevin. Journée Boat Party, l’occasion pour les filles d’admirer les corps de rêve des garçons « biens musclés »… OU PAS ! Pour Yamina c’est le drame, Luc n’a pas du tout le physique qu’elle recherche chez un homme. Elle qui adore les mecs « bodybuildés » et sportifs, Luc n’a pas vraiment tous les critères attendus, « on en est quand même loin » s’avoue Yamina. Maeva, qui connait bien sa copine comprend tout de suite que quelque chose cloche, « elle découvre que chez son prince charmant il y a un hic ! ». Heureusement que Yamina peut se rincer lui avec Kevin, le prétendant de Maeva. Extrait de l’épisode 5 de La Villa des Cœurs Brisés diffusé vendredi 15 décembre à 19h sur NT1.