Drôle - Un coaching hilarant spécial Beverly

Après une discussion, sur demande de Beverly, elle et Lucie se sont mises d’accord, sa problématique « je suis excessive » n’est qu’une façade qui cache quelque chose de plus profond. Bingo ! Lucie a une idée de génie pour tenter de calmer la jeune femme et de la recentrer sur elle-même : lui lier les poignées et les chevilles dans un seul but, qu’elle réfléchisse avant d’agir ! Beverly perplexe se prête au jeu et ça promet… Elle rejoint à peine ses copains en sautillant, qu’elle se fait déjà charrier. Ils sont tous morts de rire et la journée ne fait que commencer… Les garçons trouvent toutes les excuses du monde pour la faire se déplacer avec son handicap, « on fait ça pour ton coaching c’est pour t’aider ! » On plaint la pauvre Beverly qui va prendre cher c’est sûr ! Extrait de l’épisode 3 de Villa des Cœurs Brisés Saison 3 diffusé mercredi 13 décembre à 19h sur NT1.