Duo de choc : Beverly et Vivian en « OPERATION DECOUPLE »

Vivian, jaloux de voir Nadège en couple avec Gabano, décide de comploter avec Beverly pour mettre un peu de bazar dans tout ça. Il ne comprend pas pourquoi la jolie blonde est déjà « in love » de Gabano, et par bienveillance il ne veut pas la voir souffrir… Ou simplement avec quelqu’un d’autre ! Si on écoute Vivian toutes les excuses sont bonnes : Nadège ne règlera pas sa problématique avec lui, Gabano a des poils au nez (WTF) et surtout il n’est pas sincère avec elle. Sa grande amie Beverly compte bien l’aider et les deux diablotins, qui se sont bien trouvés, déclarent ouverte « l’opération découple ! »… Affaire à suivre du lundi au vendredi dans La Villa des Cœurs Brisés Saison 3 à 19h sur NT1.