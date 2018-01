« EMBROUILLE » - La demande de Vivian recalée

Vivian crache enfin le morceau tout en essayant de prendre des pincettes. Il demande aux autres si Alma pourrait « éventuellement » intégrer la Villa, avec évidemment un petit chantage affectif par la suite. Et malheureusement ça ne prend pas ! Florian prend directement la parole pour poser un véto, ou plutôt une condition, celle de la revoir encore une fois, en compagnie de Manue et Antonin, ses amis, et après validation, Alma pourra le rejoindre. Vivian le prend mal, Beverly donne aussi son avis et est d’accord avec Flo… Entre les deux une DISPUTE éclate à nouveau. Vivian a dû mal à accepter les justifications et les « reproches » qui lui sont faits, résultat, il les renvoie tous à Beverly… Extrait de l’épisode 26 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le lundi 15 janvier 2018 à 19h sur NT1.