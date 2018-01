EMOTION - Antonin CRAQUE en plein coaching

C’est le deuxième coaching pour Manue et Antonin, ensemble depuis 3 ans et demi mais en crise. L’exercice est simple répartir des billes dans des pots représentants d’un côté les points positifs et de l’autre les points négatifs de leur couple. Résultat la balance penche plus vers le négatif, mais Lucie a de l’espoir. Elle les fait se parler, communiquer sur ce qui ne va plus entre eux, et elle conseille à Manue de ne pas pousser Antonin à se « transformer », simplement à évoluer. Antonin est bien d’accord avec elle et ne retient pas ses larmes face aux vérités énoncées par Lucie que le jeune homme avait du mal à dire à Manue. Ils se retrouvent seuls pour qu’elle le réconforte et l’émotion entre les deux amoureux se fait ressentir. Extrait de l’épisode 27 de la Villa des Cœurs Brisés diffusé le mardi 16 janvier 2018 à 19h sur NT1.